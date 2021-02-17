14:16  17 лютого
На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19
17:15  17 лютого
У центрі Києва посилили охорону і можуть обмежити рух транспорту
18:01  17 лютого
На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2021, 16:59 11

Президент розширив перелік посад, кандидати на які потрібно узгоджувати з ним

17 лютого 2021, 16:59 11
Читайте также на русском языке
Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка
Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових структур і правоохоронних органів, кандидатури яких необхідно узгоджувати з главою держави.

Про це свідчить його указ №58/2021, оприлюднений у середу, 18 лютого, пише RegioNews.

Тепер з президентом необхідно узгоджувати кандидатів на посади голови Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України та його першого заступника, а також інших заступників.

Згідно з указом, з президентом потрібно погоджувати кандидатуру на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також кандидатуру його першого заступника та заступників.

Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Лапутіну.

Україна Офіс президента президент голова указ

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram