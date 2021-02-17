Президент розширив перелік посад, кандидати на які потрібно узгоджувати з ним

Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка

Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових структур і правоохоронних органів, кандидатури яких необхідно узгоджувати з главою держави.

Про це свідчить його указ №58/2021, оприлюднений у середу, 18 лютого, пише RegioNews.

Тепер з президентом необхідно узгоджувати кандидатів на посади голови Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України та його першого заступника, а також інших заступників.

Згідно з указом, з президентом потрібно погоджувати кандидатуру на посаду голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також кандидатуру його першого заступника та заступників.

Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Лапутіну.