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15 лютого 2021, 18:33 3

Верховний суд дав телеканалу ZIK 10 днів на виправлення позову

15 лютого 2021, 18:33 3
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Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок
Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок
Рixabay
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Верховний суд України ухвалив рішення щодо позову телеканалу ZIK, проти якого були накладені санкції. Позов надійшов 12 лютого.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише RegioNews.

"12 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" до президента України, в якому позивач оспорює указ президента України від 2 лютого 2021 року", - сказано у повідомленні.

Йдеться про указ № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Ухвалою від 15 лютого 2021 року у справі № 9901/33/21 позовну заяву ТОВ залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків", - інформує суд.

Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок. Отже, телеканал має надати докази, що підтверджують зарахування коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.

Крім цього, позивач не надав суду доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення РНБО, Служби безпеки України, Верховної ради до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Раніше повідомлялося, що Нацрада хоче через суд анулювати ліцензію телеканалу ZIK.

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