Ткаченко заявив, що Росія фінансувала телеканали Козака

Він також заявив, що ці канали підозрюють у фінансуванні тероризму

Він також заявив, що ці канали підозрюють у фінансуванні тероризму

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Блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і Zik сталася на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їх придбання.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Під час роботи ТСК (Тимчасової слідчої комісії - ред.) з "медведчуківськими" каналами нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив саме факт їх придбання, оскільки там довга і заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів", - заявив Ткаченко.

При цьому Ткаченко пояснив, що канали підозрюють у фінансуванні тероризму. При цьому поки правоохоронці відмовляються надати докази проти каналів посилаючись на продовження слідства.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.