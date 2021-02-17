Верховный суд оставил без рассмотрения иск NewsOne относительно применения к нему санкций

Каналу нужно исправить недостатки в иске

Каналу нужно исправить недостатки в иске

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Решением суда исковое заявление ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (NewsOne) оставлено без движения и установлен истцу десятидневный срок со дня получения данного постановления для устранения недостатков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

15 февраля 2021 года в Кассационный административный суда в составе Верховный суд поступил иск от ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" к президенту Украины, в котором истец просит признать противоправным и недействительным п. 7 приложения № 2 к указу президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части введения в действие решения СНБО, согласно которому применены санкции к истцу, - говорится в сообщении.

Отмечается, что определением суда исковое заявление ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" (NewsOne) оставлено без движения и истцу установлен десятидневный срок со дня получения данного постановления для устранения недостатков.

Решение мотивировано тем, что денежные средства, перечисленные истцом на уплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а потому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Также истец не указал обоснованных и достаточных оснований, которые бы подтверждали необходимость и целесообразность привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика – Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.