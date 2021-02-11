Шкарлет розповів, що він робитиме як міністр, щоби здолати плагіат в науці

Міністр зауважив, що в Україні всі публікації в наукових журналах проходять перевірку на плагіат

Міністр зауважив, що в Україні всі публікації в наукових журналах проходять перевірку на плагіат

Фото з відкритих джерел

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Новое время, яке транслювалося у Фейсбуці, передає RegioNews.

Шкарлет відповів на запитання, що він як міністр планує робити, щоб вирішити питання навколо проблеми плагіату, який є великою проблемою для української науки.

Перш за все юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат. Це головне. А те що стосується академічної доброчесності, то я б на цьому терміні не спекулював, тому що, ну є об'єктивні речі, коли під цей термін можна загнати будь-що. Навіть нашу з вами розмову (інтерв’ю — ред.) можна загнати під термін плагіат, так званий термін плагіат, - сказав Шкарлет.

Він зауважив, що в Україні всі дипломи, наукові статті в наукових журналах проходять перевірку на плагіат. В той же час, за словами Шкарлета, перевірка на плагіат комп’ютерною програмою не є справжньою перевіркою.

Нагадаємо, влітку минулого року в уряді розслідували можливий плагіат Шкарлета. За словами Дениса Шмигаля, ініціатором розслідування став сам Сергій Шкарлет.

Тим часом очільник Міносвіти Шкарлет знову попався на "суцільному плагіаті": вчені проаналізували статтю для докторської дисертації в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили там 87,5% плагіату.

Зате вже у жовтні суд відкрив справу за позовом Шкарлета щодо звинувачення його у плагіаті. Т.в.о. міністра освіти позивався до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.