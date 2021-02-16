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16 лютого 2021, 18:09 242

У Венедіктової готують документи на екстрадицію блогера Шарія - екснардеп

16 лютого 2021, 18:09 242
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Раніше СБУ повідомила, що Шарію вручили повідомлення про підозру
Раніше СБУ повідомила, що Шарію вручили повідомлення про підозру
Фото: із відкритих джерел
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Офіс генерального прокурора працює над підготовкою документів на екстрадицію блогера Анатолія Шарія із Іспанії.

Про це в Telegram повідомив нардеп 8 скликання Сергій Лещенко із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За його словами, в Україні лідера партії Шарія можуть оголосити в розшук.

Як повідомляють наші інсайдери, Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу", - написав Лещенко.

Водночас як повідомив сам Шарій Telegram-каналу PavlovskyNEWS, його екстрадиція із Євросоюзу в Україну через відкриту справу про державну зраду неможлива.

Також Шарій виключає можливість блокування його YouTube-каналу, оскільки він не зареєстрований в Україні.

Нагадаємо, СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.

Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж. Також в ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії.

Офіс генпрокурора Анатолій Шарій екстрадиція Євросоюз держзрада Сергій Лещенко

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