У Венедіктової готують документи на екстрадицію блогера Шарія - екснардеп
Офіс генерального прокурора працює над підготовкою документів на екстрадицію блогера Анатолія Шарія із Іспанії.
Про це в Telegram повідомив нардеп 8 скликання Сергій Лещенко із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
За його словами, в Україні лідера партії Шарія можуть оголосити в розшук.
Як повідомляють наші інсайдери, Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Анатолія Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу", - написав Лещенко.
Водночас як повідомив сам Шарій Telegram-каналу PavlovskyNEWS, його екстрадиція із Євросоюзу в Україну через відкриту справу про державну зраду неможлива.
Також Шарій виключає можливість блокування його YouTube-каналу, оскільки він не зареєстрований в Україні.
Нагадаємо, СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.
Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж. Також в ОПОРІ сказали, чи може підозра Шарію бути причиною ліквідації його партії.