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16 лютого 2021, 17:39 49

Шарія оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на допит, - ЗМІ

16 лютого 2021, 17:39 49
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Сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян
Сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян
Фото з відкритих джерел
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Блогер Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит у Службу безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомило джерело в СБУ.

"Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято в разі його неявки на допит 22 лютого", - зазначило джерело.

Водночас додаткові деталі, у тому числі про можливу екстрадицію блогера з Іспанії, не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту і в месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.

Зазначимо, сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян.

Нагадаємо, СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.

Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

Україна підозра СБУ Анатолій Шарій безпека

 
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