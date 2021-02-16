Шарія оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на допит, - ЗМІ

Сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян

Сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян

Фото з відкритих джерел

Блогер Анатолій Шарій буде оголошений в розшук, якщо не з'явиться на допит у Службу безпеки України 22 лютого. Дані про можливий запит на екстрадицію поки не розголошуються.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомило джерело в СБУ. "Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято в разі його неявки на допит 22 лютого", - зазначило джерело. Водночас додаткові деталі, у тому числі про можливу екстрадицію блогера з Іспанії, не розголошуються в інтересах досудового розслідування. Представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту і в месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон. Зазначимо, сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян. Нагадаємо, СБУ офіційно повідомила про підозру у держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України. Тим часом він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про нього з соцмереж.

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