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16 лютого 2021, 17:04 216

Ніяких підозр не вручали: Шарій прокоментував звинувачення у держзраді

16 лютого 2021, 17:04 216
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Він стверджує, що кримінальні справи проти нього відкриті за політичними мотивами
Він стверджує, що кримінальні справи проти нього відкриті за політичними мотивами
Фото: із відкритих джерел
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Блогер Анатолій Шарій прокоментував інформацію про оголошення йому Службою безпеки України підозри у державній зраді. Він стверджує, що ніякої підозри не отримував, а дізнався про неї із соцмереж.

Про це Шарій повідомив у своєму Telegram-каналі та в ефірі "112 Україна", передає RegioNews.

Він "подякував” українській спецслужбі за підозру і заявив, що вона була пред’явлена йому шляхом нібито "публікації пропагандистського ролика” в Telegram.

Мені ніхто не вручав підозру. Я ось тут прочитав про неї. Ну що я можу сказати. У хриплого дегенерата зірвало дах. Можете мене не переривати, вам все одно втрачати нічого, у вас забрали ліцензію. У психічно хворої людини зірвало дах. Сьогодні заарештували Віктора Шарія, який посмів сказати, що СБУ і "Нацкорпус" погрозами змусили його подати позов на "Партію Шарія", - заявив він.

Також Шарій повідомив, що буде в Європі боротися за свої права, а не в Україні. Він додав, тепер йому "не доведеться доводити в Європейському Союзі, що кримінальні справи проти нього є чистою політикою”.

Пішли вони в дупу з цієї держзрадою", - емоційно відреагував Шарій.

Нагадаємо, СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію. На думку слідства, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України.

підозра СБУ заява Анатолій Шарій державна зрада

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