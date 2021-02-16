У Венедиктовой готовят документы на экстрадицию блогера Шария - экс-нардеп

Ранее СБУ сообщила, что Шарию вручили сообщение о подозрении

Ранее СБУ сообщила, что Шарию вручили сообщение о подозрении

Фото: из открытых источников

Офис генерального прокурора работает над подготовкой документов на экстрадицию блогера Анатолия Шария из Испании.

Об этом в Telegram сообщил нардеп 8 созыва Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По его словам, в Украине лидера партии Шария могут объявить в розыск.

Как сообщают наши инсайдеры, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола", - написал Лещенко.

В то же время, как сообщил сам Шарий Telegram-каналу PavlovskyNEWS, его экстрадиция из Евросоюза в Украину из-за открытого дела о государственной измене невозможна.

Также Шарий исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине.

Напомним, СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.

Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей. Также в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.