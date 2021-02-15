Законопроект про звільнення Ситника внесли в Раду

Ситника можуть звільнити з НАБУ

Ситника можуть звільнити з НАБУ

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Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Відповідний законопроект у Верховній Раді зареєстрував Кабінет міністрів, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Підтриманий урядом проект закону про НАБУ був зареєстрований в парламенті під номером 5070. Документ вже передали на розгляд керівництву Ради.

Однак текст документа поки на сайті Верховної ради немає.

Як розповів міністр юстиції Денис малюська, законопроект передбачає звільнення Ситника з посади директора НАБУ і вводить новий механізм призначення голови бюро. Згідно з документом, поки будуть вибирати нового директора, бюро очолюватиме перший заступник глави НАБУ.

Раніше повідомлялося, що в листопаді минулого року Зеленський пообіцяв послам Великої сімки, що Ситник залишиться директором НАБУ.