Зеленський пообіцяв послам Великої сімки, що Ситник залишиться директором НАБУ

Водночас Президент зазначив, що що рішення КСУ не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

Водночас Президент зазначив, що що рішення КСУ не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

Фото Офісу Президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Сьогодні на відеозустрічі з послами G7 Президент наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора. І запевнив, що чинний директор НАБУ залишиться при владі.

Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді, - сказав Президент.

Сам Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією глави держави та Офісу президента щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу. І що рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

Зазначається, що водночас НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський представив послам країн "Великої сімки" шляхи для врегулювання конституційної кризи.