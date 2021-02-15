Законопроект об увольнении Сытника внесли в Раду

Сытника могут уволить из НАБУ

Сытника могут уволить из НАБУ

Фото из открытых источников

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Соответствующий законопроект в Верховной раде зарегистрировал Кабинет министров, передаёт RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Поддержанный правительством проект закона о НАБУ был зарегистрирован в парламенте под номером 5070. Документ уже передали на рассмотрение руководству Рады.

Однако текст документа пока на сайте Верховной рады нет.

Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, законопроект предусматривает увольнение Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро. Согласно документу, пока будут выбирать нового директора, бюро будет возглавлять первый заместитель главы НАБУ.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Зеленский пообещал послам Большой семерки, что Сытник останется директором НАБУ.