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15 февраля 2021, 20:40 18

Законопроект об увольнении Сытника внесли в Раду

15 февраля 2021, 20:40 18
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Сытника могут уволить из НАБУ
Сытника могут уволить из НАБУ
Фото из открытых источников
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Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Соответствующий законопроект в Верховной раде зарегистрировал Кабинет министров, передаёт RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Поддержанный правительством проект закона о НАБУ был зарегистрирован в парламенте под номером 5070. Документ уже передали на рассмотрение руководству Рады.

Однако текст документа пока на сайте Верховной рады нет.

Как рассказал министр юстиции Денис Малюська, законопроект предусматривает увольнение Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро. Согласно документу, пока будут выбирать нового директора, бюро будет возглавлять первый заместитель главы НАБУ.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года Зеленский пообещал послам Большой семерки, что Сытник останется директором НАБУ.

НАБУ увольнение Артем Сытник Верховная Рада Денис Малюська Конституция законопроект

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