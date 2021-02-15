У Кабміні погодили законопроєкт, за допомогою якого можуть змістити голову НАБУ Ситника - ЦПК

Запропонований законопроєкт дозволить президенту обрати нового директора бюро "під себе", вважають в ЦПК

Запропонований законопроєкт дозволить президенту обрати нового директора бюро "під себе", вважають в ЦПК

Фото: з відкритих джерел

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України, уряд погодив законопроєкт, завдяки якому стає можливим зняти з посади керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Шабуніна.

Сьогодні КМУ проголосував законопроєкт, яким звільняє чинного директора НАБУ. Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усною пропозицією одного з міністрів додали до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ", - зазначив він.

Голова ЦПК також додав, що запропонована в законопроєкті процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора, оскільки конкурсна комісія складається з 3-х членів РНБО, 6 від КМУ (з них 3 міжнародні експерти).

"За нашою інформацією, звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19. Дивна реакція гаранта Конституції на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст. 214), яка ЗОБОВ'ЯЗУЄ НАБУ реєструвати провадження після отримання заяви про злочин", - зауважив Шабунін.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор скасувала допит Ситника та інших працівників НАБУ у справі Татарова.

Як повідомлялося, на вказівку ОАСК Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника у Мін'юсті заявили, що не можуть виконати рішення ОАСК щодо звільнення Ситника.

Також в НАБУ заявили, що рішення ОАСК про звільнення Ситника "абсурдне”.