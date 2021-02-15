09:10  15 лютого
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
10:01  15 лютого
В Україні через негоду обмежено рух вантажівок у чотирьох областях - ДСНС
18:02  15 лютого
На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу”, втрат немає — штаб
UA | RU
UA | RU
15 лютого 2021, 19:17 5

Справа "Роттердам+”: НАБУ знову просить Венедіктову замінити процесуального керівника

15 лютого 2021, 19:17 5
Читайте также на русском языке
В НАБУ вважають прокурора САП у цій справі неефективним
В НАБУ вважають прокурора САП у цій справі неефективним
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) знову закликало Генерального прокурора замінити процесуального керівника у справі “Роттердам+” через його неефективність.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає RegioNews.

НАБУ переконане, що дії прокурора САП у справі "Роттердам+" свідчать про його неефективність та просить Генерального прокурора замінити процесуального керівника у порядку ст.37 КПК України, — повідомили в пресслужбі.

У НАБУ нагадали, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні, який мав би представляти у суді обвинувачення, двічі необґрунтовано закрив справу: у серпні 2020 (відновлено у жовтні 2020 року) та у січні 2021 року.

Показовими є висловлювання прокурора під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, де прямо встановлено невідповідність та суперечність його позиції наявним матеріалам, — зазначили у пресслужбі Бюро.

Нагадаємо, 29 січня Венедіктова заявила про службову перевірку прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+". Генпрокурор обіцяє відкритість і прозорість дослідження обставин.

Як повідомлялося раніше, 27 січня у справі "Роттердам+" НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів. В НАБУ кажуть, що в Офісі генпрокурора уникають рішення з цього приводу.

Саме прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

Роттердам+ НАБУ генпрокурор САП Ірина Венедіктова

У Кабміні погодили законопроєкт, за допомогою якого можуть змістити голову НАБУ Ситника - ЦПК
15 лютого 2021, 14:04
У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану"
15 лютого 2021, 12:29
Генпрокурор скасувала допит Ситника й інших працівників НАБУ у справі Татарова
13 лютого 2021, 12:25
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua