Справа "Роттердам+”: НАБУ знову просить Венедіктову замінити процесуального керівника

В НАБУ вважають прокурора САП у цій справі неефективним

В НАБУ вважають прокурора САП у цій справі неефективним

Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) знову закликало Генерального прокурора замінити процесуального керівника у справі “Роттердам+” через його неефективність.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає RegioNews.

НАБУ переконане, що дії прокурора САП у справі "Роттердам+" свідчать про його неефективність та просить Генерального прокурора замінити процесуального керівника у порядку ст.37 КПК України, — повідомили в пресслужбі.

У НАБУ нагадали, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні, який мав би представляти у суді обвинувачення, двічі необґрунтовано закрив справу: у серпні 2020 (відновлено у жовтні 2020 року) та у січні 2021 року.

Показовими є висловлювання прокурора під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, де прямо встановлено невідповідність та суперечність його позиції наявним матеріалам, — зазначили у пресслужбі Бюро.

Нагадаємо, 29 січня Венедіктова заявила про службову перевірку прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+". Генпрокурор обіцяє відкритість і прозорість дослідження обставин.

Як повідомлялося раніше, 27 січня у справі "Роттердам+" НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів. В НАБУ кажуть, що в Офісі генпрокурора уникають рішення з цього приводу.

Саме прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.