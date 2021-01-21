Прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”, - ЗМІ

Про це повідомляє Telegram-канал Паблік про справи НАБУ/САП журналіста Олега Новікова, передає RegioNews.

Справу про формулу "Роттердам плюс" знову закрили! Рішення ухвалив все той же прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко. Нещодавно він на парламентському комітеті заявив, що не збирається скеровувати справу до суду, то ж це рішення цілком логічне. Детективи НАБУ просили генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити прокурора у справі, але вона відмовила. Підстава закриття: встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України)., — зазначено у повідомленні.