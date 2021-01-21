13:19  21 січня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках
16:27  21 січня
У Харкові горить будинок для літніх людей: загинуло 15 осіб, є поранені
18:34  21 січня
На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і запускали безпілотники - штаб
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 19:14 6

Прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”, - ЗМІ

21 січня 2021, 19:14 6
Читайте также на русском языке
НАБУ планує це рішення оскаржувати
НАБУ планує це рішення оскаржувати
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+».

Про це повідомляє Telegram-канал Паблік про справи НАБУ/САП журналіста Олега Новікова, передає RegioNews.

Справу про формулу "Роттердам плюс" знову закрили! Рішення ухвалив все той же прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко. Нещодавно він на парламентському комітеті заявив, що не збирається скеровувати справу до суду, то ж це рішення цілком логічне. Детективи НАБУ просили генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити прокурора у справі, але вона відмовила. Підстава закриття: встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України)., — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

НАБУ САП прокуратура Ірина Венедіктова Роттердам+
Суд про вилучення Ситника із реєстру як очільника НАБУ оголосив перерву до лютого
20 січня 2021, 17:40
ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть знищити НАБУ і врятувати Татарова
20 січня 2021, 12:50
Венедіктова не має наміру особисто повідомляти про підозру Тупицькому
20 січня 2021, 10:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »