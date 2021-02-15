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У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану"
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15 лютого 2021, 12:29 44

У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану"

15 лютого 2021, 12:29 44
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Народні депутати хочуть дізнатися поточні підсумки розслідування
Народні депутати хочуть дізнатися поточні підсумки розслідування
Фото: з відкритих джерел
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Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує запросити генерального прокурора Ірину Венедіктову на годину запитань до уряду з приводу розслідування подій Революції Гідності.

Про це Кондратюк заявила в ході години запитань до уряду, передає RegioNews.

Саме цього тижня 20 лютого ми будемо вшановувати пам'ять героїв Небесної сотні... Я хочу внести пропозицію: на цьому тижні запросити до Верховної Ради генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом та громадськістю про хід і поточні підсумки розслідування "справ Майдану", дати цілісну оцінку цим подіям", - наголосила Кондратюк.

Також вона закликала розглянути проєкт постанови про заяву українського парламенту у зв'язку з сьомою річницею Революції Гідності, оскільки "вкрай несправедливим є відсутність належної оцінки цих подій Верховною Радою цього скликання".

Нагадаємо, раніше було повідомлено підозру ще одному екссудді райсуду Києва по "справах Майдану".

ВР розслідування Революція Гідності справи Майдану Ірина Венедіктова

 
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