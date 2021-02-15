У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану"
Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує запросити генерального прокурора Ірину Венедіктову на годину запитань до уряду з приводу розслідування подій Революції Гідності.
Про це Кондратюк заявила в ході години запитань до уряду, передає RegioNews.
Саме цього тижня 20 лютого ми будемо вшановувати пам'ять героїв Небесної сотні... Я хочу внести пропозицію: на цьому тижні запросити до Верховної Ради генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом та громадськістю про хід і поточні підсумки розслідування "справ Майдану", дати цілісну оцінку цим подіям", - наголосила Кондратюк.
Також вона закликала розглянути проєкт постанови про заяву українського парламенту у зв'язку з сьомою річницею Революції Гідності, оскільки "вкрай несправедливим є відсутність належної оцінки цих подій Верховною Радою цього скликання".
Нагадаємо, раніше було повідомлено підозру ще одному екссудді райсуду Києва по "справах Майдану".