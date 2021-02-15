У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану"

Народні депутати хочуть дізнатися поточні підсумки розслідування

Народні депутати хочуть дізнатися поточні підсумки розслідування

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує запросити генерального прокурора Ірину Венедіктову на годину запитань до уряду з приводу розслідування подій Революції Гідності.

Про це Кондратюк заявила в ході години запитань до уряду, передає RegioNews.

Саме цього тижня 20 лютого ми будемо вшановувати пам'ять героїв Небесної сотні... Я хочу внести пропозицію: на цьому тижні запросити до Верховної Ради генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом та громадськістю про хід і поточні підсумки розслідування "справ Майдану", дати цілісну оцінку цим подіям", - наголосила Кондратюк.

Також вона закликала розглянути проєкт постанови про заяву українського парламенту у зв'язку з сьомою річницею Революції Гідності, оскільки "вкрай несправедливим є відсутність належної оцінки цих подій Верховною Радою цього скликання".

Нагадаємо, раніше було повідомлено підозру ще одному екссудді райсуду Києва по "справах Майдану".