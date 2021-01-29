Венедіктова заявила про службову перевірку прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+"
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що попри масу правових протиріч у діях детективів НАБУ та прокурорів САП, буде проведена службова перевірка щодо професійної діяльності прокурора САП Віталія Пономаренка, який вже двічі закривав справу про формулу "Роттердам+".
Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Генпрокурор повідомила, що забезпечить справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва.
Не зважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209”, — написала Венедіктова.
За її словами, детективам НАБУ буде запропоновано звернутись до Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора із всіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні.
Вважаю за необхідне висловити свою особисту позицію як Генерального прокурора щодо так званого кримінального провадження...Posted by Irina Venediktova on Thursday, January 28, 2021
Як повідомлялося раніше, 27 січня у справі "Роттердам+" НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів. В НАБУ кажуть, що в Офісі генпрокурора уникають рішення з цього приводу.
Саме прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.
Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.