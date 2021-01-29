Венедіктова заявила про службову перевірку прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+"

Генпрокурор обіцяє відкритість і прозорість дослідження обставин

Генпрокурор обіцяє відкритість і прозорість дослідження обставин

Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що попри масу правових протиріч у діях детективів НАБУ та прокурорів САП, буде проведена службова перевірка щодо професійної діяльності прокурора САП Віталія Пономаренка, який вже двічі закривав справу про формулу "Роттердам+".

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Генпрокурор повідомила, що забезпечить справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва.

Не зважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209”, — написала Венедіктова.

За її словами, детективам НАБУ буде запропоновано звернутись до Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора із всіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні.

Вважаю за необхідне висловити свою особисту позицію як Генерального прокурора щодо так званого кримінального провадження... Posted by Irina Venediktova on Thursday, January 28, 2021

Як повідомлялося раніше, 27 січня у справі "Роттердам+" НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів. В НАБУ кажуть, що в Офісі генпрокурора уникають рішення з цього приводу.

Саме прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.