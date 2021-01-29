13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
17:19  29 січня
В Україні через негоду досі без електрики понад 350 населених пунктів: що кажуть у президента
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 15:50 136

Венедіктова заявила про службову перевірку прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+"

29 січня 2021, 15:50 136
Читайте также на русском языке
Генпрокурор обіцяє відкритість і прозорість дослідження обставин
Генпрокурор обіцяє відкритість і прозорість дослідження обставин
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що попри масу правових протиріч у діях детективів НАБУ та прокурорів САП, буде проведена службова перевірка щодо професійної діяльності прокурора САП Віталія Пономаренка, який вже двічі закривав справу про формулу "Роттердам+".

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Генпрокурор повідомила, що забезпечить справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва.

Не зважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209”, — написала Венедіктова.

За її словами, детективам НАБУ буде запропоновано звернутись до Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора із всіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні.

Вважаю за необхідне висловити свою особисту позицію як Генерального прокурора щодо так званого кримінального провадження...

Posted by Irina Venediktova on Thursday, January 28, 2021

Як повідомлялося раніше, 27 січня у справі "Роттердам+" НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів. В НАБУ кажуть, що в Офісі генпрокурора уникають рішення з цього приводу.

Саме прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

Офіс генпрокурора НАБУ САП Ірина Венедіктова Роттердам+

Офіс генпрокурора хоче вивести "справу Татарова" з підслідності НАБУ
29 січня 2021, 15:22
НАБУ оголосило в розшук ексголову Державної податкової служби Верланова
27 січня 2021, 19:38
Хакери з Харківщини обікрали банки країн Європи та США на 2,5 млрд доларів
27 січня 2021, 16:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua