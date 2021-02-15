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15 февраля 2021, 19:17 4

Дело "Роттердам+”: НАБУ снова просит Венедиктову заменить процессуального руководителя

15 февраля 2021, 19:17 4
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В НАБУ считают прокурора САП по этому делу неэффективным
В НАБУ считают прокурора САП по этому делу неэффективным
Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вновь призвало Генерального прокурора заменить процессуального руководителя в деле “Роттердам+” из-за его неэффективности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает RegioNews.

НАБУ убеждено, что действия прокурора САП по делу "Роттердам+" свидетельствуют о его неэффективности и просит Генерального прокурора заменить процессуального руководителя в порядке ст.37 УПК Украины, — сообщили в пресс-службе.

В НАБУ напомнили, что процессуальный руководитель в уголовном производстве, который должен был бы представлять в суде обвинение, дважды необоснованно закрыл дело: в августе 2020 (возобновлено в октябре 2020 года) и в январе 2021 года.

Показательны высказывания прокурора во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, где прямо установлено несоответствие и противоречие его позиции имеющимся материалам, — отметили в пресс-службе Бюро.

Напомним, 29 января Венедиктова заявила о служебной проверке прокурора САП, который дважды закрывал дело "Роттердам+". Генпрокурор обещает открытость и прозрачность исследования обстоятельств.

Как сообщалось ранее, 27 января в деле "Роттердам+" НАБУ снова просит Венедиктову заменить старшего группы прокуроров. В НАБУ говорят, что в Офисе генпрокурора избегают решения по этому поводу.

Именно прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+” 21 января. НАБУ планирует это решение обжаловать.

Напомним, 28 августа 2020 года эта история произошла впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", а в НАБУ заявили, что будут обжаловать.

Роттердам+ НАБУ генпрокурор САП Ирина Венедиктова

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