Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів по округу №87
Центральна виборча комісія під час засідання 12 лютого зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати по округу №87 в Івано-Франківській області.
Про це стало відомо із трансляції засідання Центрвиборчкому, передає RegioNews.
Офіційно кандидатами у народні депутати стали Юрій Юрченко ("Нова демократія"), Маруся Звіробій ("Європейська солідарність"), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") та Руслан Зозуля ("Розвиток і добробут").
Під час засідання члени ЦВК розповіли, що ці кандидати подали документи, які відповідають усім вимогам.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Олександра Шевченка кандидатом у нардепи по 87 округу.
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