Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів по округу №87

Уміння знаходити компромісні рішення та витискати максимум з наявних ресурсів – фінансових, людських, часових. Саме цим багатьом городянам запам’ятався міський голова Кропивницького за часів його перш...

Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0

10 лютого 2021

Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87

Офіційно на проміжних виборах у Верховну Раду по 87-му округу поки зареєстровано лише двох кандидатів, але боротьба між головними дійовими особами уже розгоряється. Надвірну та околиці очікує жорсткі ...