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12 лютого 2021, 17:03 175

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів по округу №87

12 лютого 2021, 17:03 175
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Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія під час засідання 12 лютого зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати по округу №87 в Івано-Франківській області.

Про це стало відомо із трансляції засідання Центрвиборчкому, передає RegioNews.

Офіційно кандидатами у народні депутати стали Юрій Юрченко ("Нова демократія"), Маруся Звіробій ("Європейська солідарність"), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") та Руслан Зозуля ("Розвиток і добробут").

Під час засідання члени ЦВК розповіли, що ці кандидати подали документи, які відповідають усім вимогам.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Олександра Шевченка кандидатом у нардепи по 87 округу.

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вибори Івано-Франківськ ЦВК Кандидат реєстрація

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