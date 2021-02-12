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12 лютого 2021, 16:17 1

На Прикарпатті школи йдуть на "дистанційку" через коронавірус

12 лютого 2021, 16:17 1
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Онлайн навчатимуться учні 5-11 класів до 1 березня
Онлайн навчатимуться учні 5-11 класів до 1 березня
Фото з відкритих джерел
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З 15 лютого учнів 5-11 класів у школах Івано-Франківської області відправили на дистанційне навчання через те, що область перевищила епідпоріг захворюваності на грип на ГРВІ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Галку.

На засіданні комісії ТЕБ та НС в області 12 січня головний санлікар області Руслан Савчук повідомив, що область вже перейшла межу перевищення епідпорогу щодо стану захворюваності населення області на грип та ГРВІ.

Сумуючи захворювання COVID-19, яке є респіраторним, та ГРВІ ми маємо перевищення епідпорогу на 20%, що дозволяє нам приймати рішення, які будуть озвучені, – сказав він.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ірина Кобецька додала, що з понад 2 тисяч пацієнтів у лікарнях області, половина – на кисневій терапії. Заповненість лікарень – майже 67%, реанімацій – 63%. Середня госпіталізація в останні дні – від 190 до 240 хворих в день. Найбільше хворих поступає у всі лікарні Івано-Франківська та в Богородчанському районі.

Начальник управління цивільного захисту ОДА Володимир Стебницький зачитав текст рішення припинити навчання для учнів 5-11 класів у школах області з 15 лютого до 1 березня. Також це стоується технікумів та університетів.

Призупинити навчально-виховний процес серед учнів 5-11 класів шкіл, середньо-професійних та вищих навчальних закладів з 15 лютого по 1 березня 2021 року, – сказав Стебницький.

Якщо ситуація із захворюванням погіршуватиметься, зупинять навчання у дитсадках та молодших класах. Однак це рішення вже прийматиме місцева влада.

Як повідомлялося, учора школи Чернівців та двох районів Буковини рекомендували перевести на "дистанційку" через ковід.

Сьогодні через коронавірус в Україні за добу госпіталізували дві тисячі осіб. Було зафіксовано 116 летальних випадків.

COVID-19 епідпоріг ГРВІ карантин дистанційне навчання Прикарпаття Івано-Франківськ

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