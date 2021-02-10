Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87

Офіційно на проміжних виборах у Верховну Раду по 87-му округу поки зареєстровано лише двох кандидатів, але боротьба між головними дійовими особами уже розгоряється. Надвірну та околиці очікує жорсткі бої двох пар – позавчорашньої "помаранчевої" та учорашньої "зеленої"

Офіційно на проміжних виборах у Верховну Раду по 87-му округу поки зареєстровано лише двох кандидатів, але боротьба між головними дійовими особами уже розгоряється. Надвірну та околиці очікує жорсткі бої двох пар – позавчорашньої "помаранчевої" та учорашньої "зеленої"

28 березня у Івано-Франківській області пройдуть дострокові вибори до парламенту по мажоритарці замість вибулого до рідної Надвірної "слуги народу" Зіновія Андрійовича. Висунути кандидата на його заміну має з’їзд президентської партії, який був запланований на сьогодні, але цей форум "СН" перенесли на завтра. Втім, як проаналізував RegioNews, не тільки і навіть не стільки в цьому інтрига, яка закручується між основними політичними силами та їхніми кандидатами на прикарпатському 87-му виборчому окрузі.

Герої минулих днів

Виборчий округ №87 дві парламентські каденції поспіль віддавав перевагу Юрію Дерев'янку. І якщо 2012-го він виграв у головного опонента від "Свободи" Манолія Піцуряка лише 3%, то за два роки по тому конкурентів у Дерев'янка вже не було. На виборах-2019 він зробив крок уперед, який, однак, виявився провальним. Балотуючись у президенти, Дерев’янко набрав по усій Україні лише 19,5 тисяч голосів, тоді як у 2014-му тільки в одному надвірнянському окрузі – майже 63 тисячі.

Його місце у Раді зайняв "слуга народу" Зіновій Андрійович. Він не з'явився нізвідки – з 2006 року був міським головою Надвірної. Вибори пан мер виграв не рекордно, але досить легко, відірвавшись від найближчого конкурента Михайла Іваночка (знову ж таки "свободівця") на 24%. А через рік Андрійович, певно, відчувши (чи прорахувавши через соціологію), що час партії "Слуга народу" добігає кінця, повернув собі крісло мера Надвірної. Повернув упевнено, із 62% голосів виборців та став єдиним градоначальником на Прикарпатті від президентської "СН". Другим же, із скромним показником у 11,77%, прийшов на фініш ще один представник "Свободи" Сергій Штогрин.

На плечах Марцінківа, на хейті Звіробій

Ця відносна "свободівська" успішність на окрузі говорила про те, що сюди на довибори до Верховної Ради приїде хтось із топів цієї партії. Бо ж після парламентського провалу-2019 лідери націоналістичної політсили – включно із самим Олегом Тягнибоком – опинилися за межами великої політики. І спершу чутки говорили саме про партійного очільника. Але на початку лютого "свободівці" трохи привідкрили карти. В інтерв'ю про своє майбутнє балотування по округу №87 завуальовано заявив невдаха двох мерських кампаній у рідному Львові, колишній віцеспікер парламенту Руслан Кошулинський.

І він одразу знайшов "коріння", яке прив'язує його до 87-го. Виявляється, обидві доньки пана Руслана народилися саме у Надвірній. Втім, усе це - лірика, а от справжньою "важкою артилерією" стала участь у передвиборчій кампанії Кошулинського Руслана Марцінківа - міського голови Івано-Франківська, дуже популярного у столиці Прикарпаття, що і продемонстрували результати місцевих виборів-2020. Пара Марцінків-Кошулинський уже встигла з'явитися на кількох класичних заходах "ні про що, але чому б і не попіаритися".

Крім білого, "свободівці" охоче використовують і чорний піар. Тут варто відзначити потужний удар легендарної нардепки позаминулого скликання Ірини Фаріон, яка і так не втомлюється критикувати головних конкурентів на патріотичному електоральному полі – "Європейську солідарність". А після оголошення кандидатури від "ЄС" (нею стала відома завдяки судовій тяганині із Володимиром Зеленським волонтерка Маруся Звіробій) відкрила вогонь із усіх гармат.

Наприклад, був знайдений такий ганебний, з точки зору "Свободи", момент у біографії тоді ще просто Олени Самбул (Маруся Звіробій – це її псевдонім), як виготовлення герба для відомої травесті-діви Монро (цей факт мав місце ще у 2012 році, а майбутня волонтерка Звіробій справді є членом Українського геральдичного товариства). До топагітаторів підключилися і соцмережеві сили, тож війна між "Свободою" та "ЄС" на окрузі №87 уже палає, навіть попри відсутність офіційно зареєстрованих партійних кандидатів. І як тут не згадати заяву Петра Порошенка, який закликав і "Батьківщину", і "Голос", і, що прикметно, "Свободу" підтримати на довиборах у Надвірній кандидатуру саме від його партії.

"Зелені" офіційно та ситуативно

Тим часом Центрвиборчком вже зареєстрував кандидатом у нардепи по округу №87 такого місцевого важковаговика, як Олександр Шевченко, котрого висунула партія Ігоря Палиці "За майбутнє". Ще до офіційної реєстрації він розпочав виборчу кампанію, роз'їжджаючи по селах округу та граючи у традиційну гру "Почую кожного, допоможу усім". На відміну від Кошулинського, Шевченку не потрібні жодні "милиці" у вигляді топчиновників, бо він і сам є топ – титул засновника найвідомішого гірськолижного курорту України "Буковель" зобов'язує.

У попередні роки Олександр Шевченко чітко тримав ніс за вітром. У 2014-му підтримав Порошенка, у Раді (удруге поспіль вигравши мажоритарку на 83-му окрузі, це частина Івано-Франківська) увійшов до фракції БПП. За рік з неї вийшов, прописався у близькому до свого бізнеспартнера Ігоря Коломойського "УКРОПі". На президентських виборах-2019 після того, як програв у першому турі вищезгаданому Кошулинському утричі (0,57% проти 1,62%), підтримав Зеленського.

І тут на нас очікує інший двобій ідейно близьких, оскільки "Слуга народу", попри усі проблеми із рейтингами, просто зобов’язана виставити свого представника на цьому окрузі. Офіційно прізвище такого висуванця ще не оголошене – це має статися на завтрашньому партійному з’їзді у Києві, але місцева преса впевнено говорить про підприємицю (у традиційній для Івано-Франківська сфері нерухомості) Надію Левконович, яка нині очолює фракцію президентської партії у Івано-Франківській облраді.

Чия карта буде переможною

Оскільки десант у вигляді далеких від Прикарпаття, але позбавлених парламентського мандату зірок української політики не очікується (наприкінці минулого року говорили, зокрема, про Олега Ляшка, який уже одні проміжні вибори у 2020-му програв та ще й на рідній Чернігівщині), то очевидно, що головними дійовими особами у битві за округ №87 стане квартет Звіробій-Кошулинський-Шевченко-"слуга народу". У кожного із них є свої переваги.

"Свобода" педалюватиме тему "правильного" патріотизму, використовуватиме популярність мера столиці Прикарпаття Марцінківа та громитиме конкурентку із "ЄС". "Євросолідарність" у свою чергу також намагатиметься виїхати на популярності своєї політсили – на місцевих виборах-2020 саме "порошенківці" провели у Надвірнянську міськраду найбільшу кількість депутатів, а у Надвірнянській райраді поділили першість із "свободівцями". Ну, і, звісно, історія Звіробій із Зеленським згадається іще не раз, тож варто очікувати у місцевих facebook-пабліках аргументацію на кшталт "Оберемо Марусю, щоб налякати президента іще більше".

Кандидатку (чи кандидата) від "Слуги народу" заводитиме у Раду за руку особисто Андрійович. Персона хазяїна Надвірної, який має безсумнівний авторитет у головному населеному пункті округу, ще цілком здатна повторити фокус 2019 року, коли українці голосували за будь-кого, аби на ньому було побільше наліпок із буквосполученням "Зе". А у Шевченка стабільні козирі – "Буковель", відремонтовані дороги (три букви, "ПБС", до яких причетний пан Олександр, можна регулярно бачити на автошляхах регіону в рамках національної програми "Велике будівництво", зокрема, і у межах 87-го округу) та серйозніша, ніж у конкурентів, фінансова потужність.