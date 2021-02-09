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09 лютого 2021, 20:54

ЦВК зареєструвала Олександра Шевченка кандидатом у нардепи по 87 округу

09 лютого 2021, 20:54
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Він висунутий політичною партією "За майбутнє"
Він висунутий політичною партією "За майбутнє"
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ “ЗА МАЙБУТНЄ”, в одномандатному виборчому окрузі №87.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Під час засідання 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "ЗА МАЙБУТНЄ”, в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

Раніше Комісія вже зареєструвала двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову – в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).

Як повідомлялося раніше, у Порошенка висунули в нардепи Марусю Звіробій, яка судиться з Зеленським. Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Також стало відомо, що "Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань довиборів у Раду - Кравчук. Обговорять висування кандидатів.

вибори Івано-Франківськ ЦВК Кандидат За майбутнє

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