ЦВК зареєструвала Олександра Шевченка кандидатом у нардепи по 87 округу

Він висунутий політичною партією "За майбутнє"

Він висунутий політичною партією "За майбутнє"

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ “ЗА МАЙБУТНЄ”, в одномандатному виборчому окрузі №87.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Під час засідання 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати України Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "ЗА МАЙБУТНЄ”, в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

Раніше Комісія вже зареєструвала двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову – в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).

Як повідомлялося раніше, у Порошенка висунули в нардепи Марусю Звіробій, яка судиться з Зеленським. Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Також стало відомо, що "Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань довиборів у Раду - Кравчук. Обговорять висування кандидатів.