Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87

Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года

Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия на заседании 12 февраля зарегистрировала еще четырех кандидатов в народные депутаты по округу №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно из трансляции заседания Центризбиркома, передает RegioNews.

Официально кандидатами в народные депутаты стали Юрий Юрченко ("Новая демократия"), Маруся Зверобой ("Европейская солидарность"), Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") и Руслан Зозуля ("Розвиток і добробут").

В ходе заседания члены ЦИК рассказали, что эти кандидаты подали документы, которые отвечают всем требованиям.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы по 87 округу.

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