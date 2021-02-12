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Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87
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12 февраля 2021, 17:03 157

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87

12 февраля 2021, 17:03 157
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия на заседании 12 февраля зарегистрировала еще четырех кандидатов в народные депутаты по округу №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно из трансляции заседания Центризбиркома, передает RegioNews.

Официально кандидатами в народные депутаты стали Юрий Юрченко ("Новая демократия"), Маруся Зверобой ("Европейская солидарность"), Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") и Руслан Зозуля ("Розвиток і добробут").

В ходе заседания члены ЦИК рассказали, что эти кандидаты подали документы, которые отвечают всем требованиям.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы по 87 округу.

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