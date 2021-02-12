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12 лютого 2021, 13:33 7

У Кабміні назвали суму втрат від окупації Донбасу

12 лютого 2021, 13:33 7
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Після втрати частини територій Україна зазнала збитків на сотні мільярдів
Після втрати частини територій Україна зазнала збитків на сотні мільярдів
Фото: із відкритих джерел
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Внаслідок окупації Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей Україна втратила 375 млрд грн, витрати на відновлення цих територій сягають 21 млрд доларів.

Про це під час обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 млрд грн, і це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях", - сказав Резніков.

Також він розповів, що на відновлення Донецької та Луганської областей потрібно більше ніж $21 млрд, це оцінка Віденського міжнародного інституту.

Нагадаємо, в уряді обіцяють через два місяці представити низку законопроєктів щодо розвитку економіки Донбасу.

Кабмін Донбас Україна окупація економіка втрати

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