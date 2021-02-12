В Кабмине назвали сумму потерь от оккупации Донбасса

После потери части территорий Украина понесла убытки на сотни миллиардов

После потери части территорий Украина понесла убытки на сотни миллиардов

Фото: из открытых источников

Вследствие оккупации Российской Федерацией территорий Донецкой и Луганской областей Украина потеряла 375 млрд грн, расходы на восстановление этих территорий достигают 21 млрд долларов.

Об этом во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По расчетам и экспертными заключениями Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал Резников.

Также он рассказал, что на восстановление Донецкой и Луганской областей нужно более $21 млрд, это оценка Венского международного института.

Напомним, в правительстве обещают через два месяца представить ряд законопроектов относительно развития экономики Донбасса.