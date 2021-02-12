08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
10:03  12 февраля
В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях
08:11  12 февраля
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 13:33 7

В Кабмине назвали сумму потерь от оккупации Донбасса

12 февраля 2021, 13:33 7
Читайте також українською мовою
После потери части территорий Украина понесла убытки на сотни миллиардов
После потери части территорий Украина понесла убытки на сотни миллиардов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вследствие оккупации Российской Федерацией территорий Донецкой и Луганской областей Украина потеряла 375 млрд грн, расходы на восстановление этих территорий достигают 21 млрд долларов.

Об этом во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По расчетам и экспертными заключениями Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал Резников.

Также он рассказал, что на восстановление Донецкой и Луганской областей нужно более $21 млрд, это оценка Венского международного института.

Напомним, в правительстве обещают через два месяца представить ряд законопроектов относительно развития экономики Донбасса.

Кабмин Донбасс Украина оккупация экономика потери

На Буковине спасатели вытащили из снега восемь автомобилей и две маршрутки с людьми
12 февраля 2021, 12:59
Спикер ТКГ Арестович признал, что перемирия на Донбассе нет
12 февраля 2021, 12:50
У Кличко сказали, когда в столице планируют открыть школы
12 февраля 2021, 11:58
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua