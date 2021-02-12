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12 лютого 2021, 11:58 2299

У Кличка сказали, коли у столиці планують відкрити школи

12 лютого 2021, 11:58 2299
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Остаточне рішення буде ухвалено сьогодні до кінця дня
Остаточне рішення буде ухвалено сьогодні до кінця дня
Рixabay
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Школи та дитячі садочки, закриті через сильний снігопад у Києві, планують відкрити з 15 лютого. Цього тижня через снігопади запровадили дистанційне навчання у школах.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко, пише RegioNews.

За його словами, остаточне рішення буде ухвалено сьогодні до кінця дня.

"Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні", - зазначив Бондаренко.

Але водночас не виключено, що обмеження можуть продовжитися.

"Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації про... не тільки різке зниження температури, але і неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято", - додав чиновник.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що у Києві через снігопад закривають дитячі садки і школи.

Україна Київ карантин школа сніг

 
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