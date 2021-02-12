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12 лютого 2021, 12:50 15

Спікер ТКГ Арестович визнав, що перемир'я на Донбасі немає

12 лютого 2021, 12:50 15
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Заяви про те, що ВСУ "мовчать", за його словами, не відповідають дійсності
Заяви про те, що ВСУ "мовчать", за його словами, не відповідають дійсності
Фото з відкритих джерел
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Часте вживання терміна "перемирʼя" в публічній площині не наділяє його юридичною силою, адже по факту на Донбасі діє "режим припинення вогню".

Про це заявив спікер Української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в Facebook, передає RegioNews.

Він стверджує, що українські військові відповідають вогнем на обстріли російських військ і їх найманців на Донбасі. Заяви про те, що ВСУ "мовчать", за його словами, не відповідають дійсності.

""Перемир'я" - не юридичний термін. Де-юре "перемир'я" не було і немає, і часте вживання цього слова в публічній риториці та критиці не робить його юридичним поняттям. Де-юре діє "режим припинення вогню". Він діє з порушеннями, починаючи з Нового року — з частими порушеннями, з трагічними наслідками: в результаті обстрілів з 1 січня загинуло шестеро (двоє тільки за вчора), і поранено 16 військовослужбовців. А є ще й втрати не від вогню противника (підрив під Мар'їнкою)", — написав Арестович 12 лютого у себе в Facebook.

Він також спробував пояснити, чому Україна не ініціює скасування "режиму припинення вогню".

"Причини наступні: а) його варто було великих зусиль ввести. Скасувавши його, ввести знову буде коштувати ще більших зусиль; б) збереження де-юре "режиму припинення вогню" не перешкоджає адекватних дій ЗСУ у відповідь на вогонь противника — досить почитати зведення з боку РФ, щоб наочно переконатися, що окупантів гине не менше, якщо не більше; в) сторона, яка перша вийде з "режиму припинення вогню", налетить на гостру і безсторонню реакцію світової спільноти", — написав представник української делегації в ТКГ.

За словами Арестовича, зберігаючи горезвісний "режим припинення вогню", Україна вирішує три великі завдання: збереження життів військових, збереження життів мирних українських громадян по обидва боки фронту, підтримка і посилення підтримки міжнародними партнерами.

1. Мы стреляем. 2. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причём на крайне чувствительной теме - теме...

Posted by Олексій Арестович on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі.

Донбас Україна війна бойовики окупанти

 
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