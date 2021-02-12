Спікер ТКГ Арестович визнав, що перемир'я на Донбасі немає

Заяви про те, що ВСУ "мовчать", за його словами, не відповідають дійсності

Заяви про те, що ВСУ "мовчать", за його словами, не відповідають дійсності

Фото з відкритих джерел

Часте вживання терміна "перемирʼя" в публічній площині не наділяє його юридичною силою, адже по факту на Донбасі діє "режим припинення вогню".

Про це заявив спікер Української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в Facebook, передає RegioNews.

Він стверджує, що українські військові відповідають вогнем на обстріли російських військ і їх найманців на Донбасі. Заяви про те, що ВСУ "мовчать", за його словами, не відповідають дійсності.

""Перемир'я" - не юридичний термін. Де-юре "перемир'я" не було і немає, і часте вживання цього слова в публічній риториці та критиці не робить його юридичним поняттям. Де-юре діє "режим припинення вогню". Він діє з порушеннями, починаючи з Нового року — з частими порушеннями, з трагічними наслідками: в результаті обстрілів з 1 січня загинуло шестеро (двоє тільки за вчора), і поранено 16 військовослужбовців. А є ще й втрати не від вогню противника (підрив під Мар'їнкою)", — написав Арестович 12 лютого у себе в Facebook.

Він також спробував пояснити, чому Україна не ініціює скасування "режиму припинення вогню".

"Причини наступні: а) його варто було великих зусиль ввести. Скасувавши його, ввести знову буде коштувати ще більших зусиль; б) збереження де-юре "режиму припинення вогню" не перешкоджає адекватних дій ЗСУ у відповідь на вогонь противника — досить почитати зведення з боку РФ, щоб наочно переконатися, що окупантів гине не менше, якщо не більше; в) сторона, яка перша вийде з "режиму припинення вогню", налетить на гостру і безсторонню реакцію світової спільноти", — написав представник української делегації в ТКГ.

За словами Арестовича, зберігаючи горезвісний "режим припинення вогню", Україна вирішує три великі завдання: збереження життів військових, збереження життів мирних українських громадян по обидва боки фронту, підтримка і посилення підтримки міжнародними партнерами.

1. Мы стреляем. 2. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причём на крайне чувствительной теме - теме... Posted by Олексій Арестович on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі.