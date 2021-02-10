В уряді обіцяють через два місяці представити низку законопроєктів щодо розвитку економіки Донбасу
Кабмін за найближчі два місяці підготує і покаже частину законопроєктів щодо розвитку економіки підконтрольної Києву території Донецької і Луганської областей.
Про це в середу, 10 лютого під час форуму "Україна 30" повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, пише RegioNews.
"Ми розробляємо стратегію розвитку Донецької і Луганської областей України. Уряд затвердив у грудні відповідну концепцію. Протягом двох місяців ми плануємо представити першу частину відповідних законопроєктів", - сказав Рєзніков.
За словами міністра, "головне завдання полягає в забезпеченні економічного зростання місцевих громад підконтрольних Києву територій Донбасу".
Рєзніков вважає, що економічне зростання допоможе підвищити рівень медичної допомоги, яку надають місцевому населенню медичні установи.
Раніше у Кабміні сказали, хто не потрапить під амністію після деокупації Донбасу.