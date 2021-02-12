Протест проти хабарів: під Одесою моряки знову перекрили трасу на Київ

У них продовжують вимагати гроші за отримання сертифікатів для роботи в морі

У них продовжують вимагати гроші за отримання сертифікатів для роботи в морі

Фото: PavlovskyNEWS

В Одеській області працівники морського транспорту знову перекрили автодорогу на Київ в знак протесту проти корупції та вимагання хабарів.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Моряки незадоволені бездіяльністю влади в боротьбі з корупцією і вимагають відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Люди обурені тотальним вимаганням при отриманні сертифікатів для роботи в морі: кожні 5 років вони змушені платити хабар до 8 тис. доларів”, - йдеться в повідомленні.

Протестувальники заявляють, що минула акція, яку вони проводили 25 січня, не дала результату, оскільки проходження тестів для отримання дипломів перевели в електронний режим, але за позитивний результат все одно потрібно платити.

До моряків приїхав голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, який заявив, що його Офіс розробив концепцію переходу сертифікації на міжнародні стандарти, і нібито залишилося домогтися її впровадження.

Після перекриття траси Одеса-Київ моряки планують протестувати під будівлею Одеської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 25 січня в Одесі моряки вийшли на акцію протесту: перекрили трасу на Київ.