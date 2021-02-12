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12 февраля 2021, 11:04 178

Протест против взяток: под Одессой моряки снова перекрыли трассу на Киев

12 февраля 2021, 11:04 178
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От них продолжают требовать деньги за получение сертификатов для работы в море
От них продолжают требовать деньги за получение сертификатов для работы в море
Фото: PavlovskyNEWS
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В Одесской области работники морского транспорта снова перекрыли автодорогу на Киев в знак протеста против коррупции и вымогательства взяток.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Моряки недовольны бездействием властей в борьбе с коррупцией и требуют отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Люди возмущены тотальной коррупцией при получении сертификатов для работы в море: каждые 5 лет они вынуждены платить взятку до 8 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Протестующие заявляют, что акция, которую они проводили 25 января, не дала результата, поскольку прохождение тестов для получения дипломов перевели в электронный режим, но за положительный результат все равно нужно платить.

К моряков приехал глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, который заявил, что его Офис разработал концепцию перехода сертификации на международные стандарты, и якобы осталось добиться ее внедрения.

После перекрытия трассы Одесса-Киев моряки планируют протестовать под зданием Одесской облгосадминистрации.

Напомним, 25 января в Одессе моряки вышли на акцию протеста и перекрыли трассу на Киев.

Одесса перекрытие протест митинг дороги коррупция моряки

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