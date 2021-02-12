В Україні без світла залишаються 86 населених пунктів у шести областях

Обмежено рух вантажівок у Волинській та Львівській областях

Обмежено рух вантажівок у Волинській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні через мокрий сніг, дощ і пориви вітру залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська - 38, Одеська - 15, Сумська - 15, Київська - 7, Чернівецька - 7 та Закарпатська - 4”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, раніше у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.