В Україні без світла залишаються 86 населених пунктів у шести областях
Обмежено рух вантажівок у Волинській та Львівській областях
Обмежено рух вантажівок у Волинській та Львівській областях
В Україні через мокрий сніг, дощ і пориви вітру залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська - 38, Одеська - 15, Сумська - 15, Київська - 7, Чернівецька - 7 та Закарпатська - 4”, - йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.
Нагадаємо, раніше у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.
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