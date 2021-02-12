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12 лютого 2021, 10:03 5

В Україні без світла залишаються 86 населених пунктів у шести областях

12 лютого 2021, 10:03 5
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Обмежено рух вантажівок у Волинській та Львівській областях
Обмежено рух вантажівок у Волинській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні через мокрий сніг, дощ і пориви вітру залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська - 38, Одеська - 15, Сумська - 15, Київська - 7, Чернівецька - 7 та Закарпатська - 4”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, раніше у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.

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