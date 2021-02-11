У Львівській області на трасу Київ-Чоп зійшла лавина. ВІДЕО
В результаті було повністю заблоковано ділянку дороги міжнародного значення
В результаті було повністю заблоковано ділянку дороги міжнародного значення
Сьогодні, 11 лютого сталося сходження лавини на ділянці міжнародної тарси Київ-Чоп у Львівській області, в результаті було заблоковано рух транспорту.
Про це повідомляє місцеве видання "Транскарпатія", передає RegioNews.
Відомо, що інцидент стався у Сколівському районі Львівської області.
Сьогодні, у Сколівському районі Львівської області лавина, яка зійшла з гірського масиву Плай, перекрила автомобільну дорогу Чоп-Київ", - йдеться в повідомленні.
Згодом в соцмережах з’явилося відео з місця події, яке зняв один із водіїв. На відео видно, як велика маса снігу сходить на трасу і перекриває рух транспорту.
Нагадаємо, у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.
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