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11 лютого 2021, 20:13 39

У Львівській області на трасу Київ-Чоп зійшла лавина. ВІДЕО

11 лютого 2021, 20:13 39
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В результаті було повністю заблоковано ділянку дороги міжнародного значення
В результаті було повністю заблоковано ділянку дороги міжнародного значення
Фото: скріншот відео
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Сьогодні, 11 лютого сталося сходження лавини на ділянці міжнародної тарси Київ-Чоп у Львівській області, в результаті було заблоковано рух транспорту.

Про це повідомляє місцеве видання "Транскарпатія", передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався у Сколівському районі Львівської області.

Сьогодні, у Сколівському районі Львівської області лавина, яка зійшла з гірського масиву Плай, перекрила автомобільну дорогу Чоп-Київ", - йдеться в повідомленні.

Згодом в соцмережах з’явилося відео з місця події, яке зняв один із водіїв. На відео видно, як велика маса снігу сходить на трасу і перекриває рух транспорту.

Нагадаємо, у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.

негода сніг дороги Львівщина лавина

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