В Одесі моряки вийшли на акцію протесту: перекрили трасу на Київ (ВІДЕО)
Сьогодні, 25 січня, в Одесі й в кількох містах України проходять протести моряків проти корупції у сфері дипломування працівників морського транспорту.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
За словами моряків, кожні 5 років вони повинні поновлювати сертифікати або підвищувати кваліфікацію, однак самостійно скласти тести нереально і доводиться платити хабар $3-8 тисяч. Інакше тебе просто не пустять в рейс.
Протестувальники вимагають адаптувати сертифікацію під міжнародні стандарти. Тобто мінімізувати людський фактор, щоб покінчити з корупцією.
Учасники акції зазначили, що міністр інфраструктури Владислав Криклій давно обіцяв їм зробити це, але все так і залишилося на словах.
Люди ходять по пішохідному переході вперед, тому формально законодавства не порушують. Вони вимагають, щоб на ситуацію з корупцією при дипломуванні моряків відреагував президент, у якого сьогодні день народження", - йдеться в повідомленні.
Зараз автомобілі можуть проїхати лише по одній смузі з кожного з напрямів. Поліція не дозволила повністю перекрити дорогу. З цього приводу у них з протестувальниками сталося кілька суперечок.
Організатори повідомляють, що в кожному місті вийдуть протестувати 150-200 осіб.
Нагадаємо, у столиці поліція посилила чергування через протести в урядовому кварталі.