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25 січня 2021, 11:41 930

В Одесі моряки вийшли на акцію протесту: перекрили трасу на Київ (ВІДЕО)

25 січня 2021, 11:41 930
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Протестують проти тотальних хабарів за проходження іспитів
Протестують проти тотальних хабарів за проходження іспитів
Фото: PavlovskyNews
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Сьогодні, 25 січня, в Одесі й в кількох містах України проходять протести моряків проти корупції у сфері дипломування працівників морського транспорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

За словами моряків, кожні 5 років вони повинні поновлювати сертифікати або підвищувати кваліфікацію, однак самостійно скласти тести нереально і доводиться платити хабар $3-8 тисяч. Інакше тебе просто не пустять в рейс.

Протестувальники вимагають адаптувати сертифікацію під міжнародні стандарти. Тобто мінімізувати людський фактор, щоб покінчити з корупцією.

Учасники акції зазначили, що міністр інфраструктури Владислав Криклій давно обіцяв їм зробити це, але все так і залишилося на словах.

Люди ходять по пішохідному переході вперед, тому формально законодавства не порушують. Вони вимагають, щоб на ситуацію з корупцією при дипломуванні моряків відреагував президент, у якого сьогодні день народження", - йдеться в повідомленні.

Зараз автомобілі можуть проїхати лише по одній смузі з кожного з напрямів. Поліція не дозволила повністю перекрити дорогу. З цього приводу у них з протестувальниками сталося кілька суперечок.

Організатори повідомляють, що в кожному місті вийдуть протестувати 150-200 осіб.

Нагадаємо, у столиці поліція посилила чергування через протести в урядовому кварталі.

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