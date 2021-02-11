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11 лютого 2021, 21:55 7

Обмеження на рух вантажівок скасували ще у трьох областях і в одній запровадили

11 лютого 2021, 21:55 7
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11 лютого обмеження для великогабаритного транспорту були запроваджені у восьми регіонах
Фото: із відкритих джерел
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У Львівській, Закарпатській та Полтавській областях було скасоване обмеження на руху вантажних автомобілів дорогами державного значення.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає RegioNews.

Водночас обмеження на рух вантажівок запровадили на низці доріг у Волинській області. Воно продовжує діяти у Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Також відомо, що Міжнародний аеропорт "Львів" відновив свою роботу, вранці його закрили через складні погодні умови. Зараз аеропорт обслуговує рейси на приліт та відліт.

12-14 лютого в більшості регіонів України очікують на значне випадання снігу, хуртовини та мороз, на дорогах – ожеледиця.

Нагадаємо, 11 листопада у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.

Пізніше стало відомо, що на Тернопільщині відновили рух вантажівок трасами державного значення.

негода транспорт сніг дороги Укравтодор Обмеження

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