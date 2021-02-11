Обмеження на рух вантажівок скасували ще у трьох областях і в одній запровадили
У Львівській, Закарпатській та Полтавській областях було скасоване обмеження на руху вантажних автомобілів дорогами державного значення.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає RegioNews.
Водночас обмеження на рух вантажівок запровадили на низці доріг у Волинській області. Воно продовжує діяти у Черкаській, Чернігівській та Київській областях.
Також відомо, що Міжнародний аеропорт "Львів" відновив свою роботу, вранці його закрили через складні погодні умови. Зараз аеропорт обслуговує рейси на приліт та відліт.
12-14 лютого в більшості регіонів України очікують на значне випадання снігу, хуртовини та мороз, на дорогах – ожеледиця.
Нагадаємо, 11 листопада у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.
Пізніше стало відомо, що на Тернопільщині відновили рух вантажівок трасами державного значення.