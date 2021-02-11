Стало відоме ім’я загиблого під Горлівкою бійця ООС
Куля російського снайпера сьогодні на Донеччині обірвала життя полтавця Олександра Глушка
Куля російського снайпера сьогодні на Донеччині обірвала життя полтавця Олександра Глушка
Військовий, який загинув сьогодні, 11 лютого, від кулі російського снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області - полтавець Олександр Глушко.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Військовий служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Голова обладміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття рідним, друзям, знайомим і побратимам воїна.
Скорботні вісті надійшли з фронту. Сьогодні від пострілу снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області загинув...Posted by Олег Синєгубов on Thursday, February 11, 2021
Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі бойовики вбили нашого захисника. Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою.
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