Стало відоме ім’я загиблого під Горлівкою бійця ООС

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Куля російського снайпера сьогодні на Донеччині обірвала життя полтавця Олександра Глушка
Куля російського снайпера сьогодні на Донеччині обірвала життя полтавця Олександра Глушка
Фото з Facebook-сторінки Олега Синєгубова
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Військовий, який загинув сьогодні, 11 лютого, від кулі російського снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області - полтавець Олександр Глушко.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Військовий служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Голова обладміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття рідним, друзям, знайомим і побратимам воїна.

Скорботні вісті надійшли з фронту. Сьогодні від пострілу снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області загинув...

Posted by Олег Синєгубов on Thursday, February 11, 2021

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі бойовики вбили нашого захисника. Це сталося 9:30 ранку під Горлівкою.

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