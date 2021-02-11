Стало відоме ім’я загиблого під Горлівкою бійця ООС

Куля російського снайпера сьогодні на Донеччині обірвала життя полтавця Олександра Глушка

Куля російського снайпера сьогодні на Донеччині обірвала життя полтавця Олександра Глушка

Фото з Facebook-сторінки Олега Синєгубова

Військовий, який загинув сьогодні, 11 лютого, від кулі російського снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області - полтавець Олександр Глушко.

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