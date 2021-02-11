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11 лютого 2021, 17:25 443

"Донбас не кинемо”: Путін заявив, що Росія буде підтримувати терористів "ЛДНР”

11 лютого 2021, 17:25 443
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Він розповів про перспективу приєднання окупованого Донбасу до Росії
Він розповів про перспективу приєднання окупованого Донбасу до Росії
Фото: із відкритих джерел
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Президент Російської Федерації Володимир Путін на закритій зустрічі із головними редакторами російських ЗМІ заявив, що Кремль “не кине” Донбас.

Про це повідомила російська служба BBC, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання головного редактора Russia Today Маргарити Сімоньян, яка раніше закликала Кремль анексувати окуповані райони Донбасу, чи планує Росія і надалі підтримувати самопроголошені республіки на сході України, Путін заявив, що "Донбас не кинуть".

Як пише видання Коммерсант, Симоньян запитувала, "чи не пора наступити "русскому лету", натякаючи, що Росія повинна забрати Донбас до себе, тому що "по ньому знову почнуть стріляти".

Але ми ж не кинемо Донбас, - перепитувала Маргарита Симоньян. Ні, Донбас не кинемо, - обіцяв Володимир Путін", - пише видання.

Він також заявив, що питання приєднання Донбасу до Росії "складне і важливе” і що він, як президент, може приймати такі рішення "тільки в інтересах всіх росіян” і спираючись на ту обставину, що стосується їх прав. І що "виходячи з цього, треба дивитися і зважувати".

Нагадаємо, раніше депутат Миколаївської облради від ОПЗЖ привітав виборців зображенням Путіна.

ОРДЛО Донбас Росія Володимир Путін заява російські військові терористи

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