09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
18:37  11 февраля
Сутки в ООС: два нарушения "тишины", погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 19:46 8

Стало известно имя погибшего под Горловкой бойца ООС

11 февраля 2021, 19:46 8
Читайте також українською мовою
Пуля российского снайпера сегодня на Донбассе оборвала жизнь полтавчанина Александра Глушко
Пуля российского снайпера сегодня на Донбассе оборвала жизнь полтавчанина Александра Глушко
Фото с Facebook-страницы Олега Синегубова
Читайте також
українською мовою

Военный, который погиб сегодня, 11 февраля, от пули российского снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области - полтавец Александр Глушко.

Об этом сообщил своей Facebook-странице глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Военный служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Глава обладминистрации Олег Синегубов выразил соболезнования родным, друзьям, знакомым и собратьям воина.

Скорботні вісті надійшли з фронту. Сьогодні від пострілу снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області загинув...

Posted by Олег Синєгубов on Thursday, February 11, 2021

Как сообщалось, сегодня на Донбассе боевики убили нашего защитника. Это произошло в 9:30 утра под Горловкой.

Донбасс ООС РФ война Полтава убийство снайпер

Президент назвал провокацией неофициальные форматы обмена пленными
11 февраля 2021, 19:30
Сутки в ООС: два нарушения "тишины", погиб украинский военный
11 февраля 2021, 18:37
"Донбасс не бросим": Путин заявил, что Россия будет поддерживать террористов "ЛДНР"
11 февраля 2021, 17:25
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram