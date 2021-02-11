Стало известно имя погибшего под Горловкой бойца ООС

Пуля российского снайпера сегодня на Донбассе оборвала жизнь полтавчанина Александра Глушко

Пуля российского снайпера сегодня на Донбассе оборвала жизнь полтавчанина Александра Глушко

Фото с Facebook-страницы Олега Синегубова

Военный, который погиб сегодня, 11 февраля, от пули российского снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области - полтавец Александр Глушко.

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