Стало известно имя погибшего под Горловкой бойца ООС
Пуля российского снайпера сегодня на Донбассе оборвала жизнь полтавчанина Александра Глушко
Пуля российского снайпера сегодня на Донбассе оборвала жизнь полтавчанина Александра Глушко
Военный, который погиб сегодня, 11 февраля, от пули российского снайпера в районе поселка Зайцево Донецкой области - полтавец Александр Глушко.
Об этом сообщил своей Facebook-странице глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Военный служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Глава обладминистрации Олег Синегубов выразил соболезнования родным, друзьям, знакомым и собратьям воина.
Скорботні вісті надійшли з фронту. Сьогодні від пострілу снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області загинув...Posted by Олег Синєгубов on Thursday, February 11, 2021
Как сообщалось, сегодня на Донбассе боевики убили нашего защитника. Это произошло в 9:30 утра под Горловкой.
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