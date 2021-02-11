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Доба в ООС: два порушення "тиші”, загинув український військовий
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11 лютого 2021, 18:37 108

Доба в ООС: два порушення "тиші”, загинув український військовий

11 лютого 2021, 18:37 108
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Бойовики стріляли із гранатометів та снайперської зброї
Бойовики стріляли із гранатометів та снайперської зброї
Фото: із відкритих джерел
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11 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве”, - йдеться в повідомленні.

В результаті пострілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення, йому оперативно надали першу медичну допомогу, однак, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід” поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь”, - додали в штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ. Також упродовж доби сапери в зоні ООС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

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