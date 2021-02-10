Депутаты Закарпатского облсовета выступили в поддержку заблокированных телеканалов
Часть депутатов Закарпатского областного совета направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов ZIК, "112 Украина" и "NewsOne".
Обращение депутатов обнародовало местное издание Перший.com.ua, передает RegioNews.
Известно, что к Зеленскому обратились депутаты 4 из 8 фракций областного совета: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС" Партия венгров Украины.
Обращаемся к Вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции", - говорится в обращении.
Авторы обращения утверждают, что заблокированные телеканалы являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак - гражданином Украины, поэтому закон "О санкциях" на них не распространяется.
Также депутаты обвинили президента Владимира Зеленского в нарушении законодательства и цензуре, а наложение санкций назвали "репрессиями и преследованием".
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.
8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.