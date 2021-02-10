Депутаты Закарпатского облсовета выступили в поддержку заблокированных телеканалов

Они требуют отменить санкции, которые ввел в действие президент Зеленский

Они требуют отменить санкции, которые ввел в действие президент Зеленский

Фото: из открытых источников

Часть депутатов Закарпатского областного совета направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов ZIК, "112 Украина" и "NewsOne".

Обращение депутатов обнародовало местное издание Перший.com.ua, передает RegioNews.

Известно, что к Зеленскому обратились депутаты 4 из 8 фракций областного совета: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС" Партия венгров Украины.

Обращаемся к Вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции", - говорится в обращении.

Авторы обращения утверждают, что заблокированные телеканалы являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак - гражданином Украины, поэтому закон "О санкциях" на них не распространяется.

Также депутаты обвинили президента Владимира Зеленского в нарушении законодательства и цензуре, а наложение санкций назвали "репрессиями и преследованием".

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.