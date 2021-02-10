13:04  10 февраля
В ОРДЛО смертность от COVID-19 выше, чем где-либо в мире - Резников
17:59  10 февраля
Во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды
17:59  10 февраля
Сутки в ООС: четыре нарушение тишины, боевики ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2021, 17:07 5

Депутаты Закарпатского облсовета выступили в поддержку заблокированных телеканалов

10 февраля 2021, 17:07 5
Читайте також українською мовою
Они требуют отменить санкции, которые ввел в действие президент Зеленский
Они требуют отменить санкции, которые ввел в действие президент Зеленский
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Часть депутатов Закарпатского областного совета направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов ZIК, "112 Украина" и "NewsOne".

Обращение депутатов обнародовало местное издание Перший.com.ua, передает RegioNews.

Известно, что к Зеленскому обратились депутаты 4 из 8 фракций областного совета: "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС" Партия венгров Украины.

Обращаемся к Вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции", - говорится в обращении.

Авторы обращения утверждают, что заблокированные телеканалы являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак - гражданином Украины, поэтому закон "О санкциях" на них не распространяется.

Также депутаты обвинили президента Владимира Зеленского в нарушении законодательства и цензуре, а наложение санкций назвали "репрессиями и преследованием".

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.

санкции Владимир Зеленский облсовет Закарпатье телеканал обращение

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Начали с "одобрямса": как мэры промышленных центров Днепропетровщины получили удобные горсоветы
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua