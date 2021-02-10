Більше половини громадян не задоволені діями Зеленського по боротьбі з COVID-19 - опитування

Також більшість українців критично оцінюють роботу Міністерства охорони здоров'я

Також більшість українців критично оцінюють роботу Міністерства охорони здоров'я

Фото: із відкритих джерел

57% громадян України не задоволені заходами президента Володимира Зеленського по боротьбі із пандемією COVID-19.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Так, діяльністю Зеленського по боротьбі з епідемією незадоволені 57% респондентів. 39% опитаних заявили, що схвалюють його дії.

Діяльність Міністерства охорони здоров'я критично оцінюють 65% громадян, задоволені його роботою 33% опитаних. Заходи влади, запроваджені щодо боротьби з коронавірусом, вважають оптимальними 57% опитаних, 21% респондентів вважають їх занадто м'якими і 9% - занадто жорсткими.

78% респондентів заявили, що часто користуються захисними масками, 18% - інколи або рідко, 4% - майже ніколи.

63% громадян часто дезінфікують руки, 28% опитаних це роблять інколи або рідко, 8% - майже ніколи. І лише 10% респондентів заявили, що часто використовують захисні рукавиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу". Також рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського.

Президентський рейтинг: майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента.