Более половины граждан недовольны действиями Зеленского по борьбе с COVID-19 - опрос

Также большинство украинцев критически оценивают работу Министерства здравоохранения

Также большинство украинцев критически оценивают работу Министерства здравоохранения

Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Так, деятельностью Зеленского по борьбе с эпидемией недовольны 57% респондентов. 39% опрошенных заявили, что одобряют его действия.

Деятельность Министерства здравоохранения критически оценивают 65% граждан, довольны его работой 33% опрошенных. Меры властей, введенные по борьбе с коронавирусом, считают оптимальными 57% опрошенных, 21% респондентов считают их слишком мягкими и 9% - слишком жесткими.

78% респондентов заявили, что часто пользуются защитными масками, 18% - иногда или редко, 4% - почти никогда.

63% граждан часто дезинфицируют руки, 28% опрошенных это делают иногда или редко, 8% - почти никогда. И лишь 10% респондентов заявили, что часто используют защитные перчатки.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа". Также рейтинг доверия Разумкова больше, чем у Зеленского.

Президентский рейтинг: почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента.