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COVID-19 в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
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10 лютого 2021, 09:01 136

COVID-19 в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло

10 лютого 2021, 09:01 136
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Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області та місті Київ
Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області та місті Київ
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 9 лютого COVID-19 виявили у 3409 осіб, зафіксовано 163 летальні випадки, в лікарні потрапили 2046 осіб, 7768 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

3 409 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 лютого. Серед захворілих - 244 дитини і 298 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (410), місті Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) і Запорізькій (214) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 253 055 осіб;
  • одужало - 1 092 376 осіб;
  • летальних результатів - 23 934;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 447 576.

Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили 2656 нових випадків COVID-19.

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