COVID-19 в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області та місті Київ
Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області та місті Київ
В Україні за 9 лютого COVID-19 виявили у 3409 осіб, зафіксовано 163 летальні випадки, в лікарні потрапили 2046 осіб, 7768 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
3 409 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 лютого. Серед захворілих - 244 дитини і 298 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (410), місті Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) і Запорізькій (214) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 253 055 осіб;
- одужало - 1 092 376 осіб;
- летальних результатів - 23 934;
- проведено ПЛР-тестів - 6 447 576.
Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили 2656 нових випадків COVID-19.
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