У школі на Буковині спалах коронавірусу: хворобу підтвердили у 15 вчителів та 30 учнів

Заклад відправили на карантин

Заклад відправили на карантин

У Чернівецькій області зафіксували спалах коронавірусної інфекції в школі в місті Кіцмань.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне Буковина.

Як підтвердив голова Кіцманської громади Сергій Булега, заклад відправили на карантин.

За його словами, COVID-19 підтвердили у 15 вчителів та 30 учнів. Відтак учителі не можуть проводити заняття дистанційно. У школі на тиждень оголосили карантин.



Якщо кількість інфікованих зменшиться — навчання відновлять.

Як повідомлялося раніше, міністр освіти Шкарлет повідомив, що більшість батьків проти дистанційного навчання школярів. Про це свідчать результати анкетування Державної служби якості освіти.

Тим часом за добу виявили 2 656 нових випадків коронавірусу в Україні. За добу одужало майже дев'ять тисяч осіб.

Також сьогодні у "Слузі народу" заявили, що виступають за широке тестування українців на антитіла до коронавірусу.