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09 лютого 2021, 20:28 4

У школі на Буковині спалах коронавірусу: хворобу підтвердили у 15 вчителів та 30 учнів

09 лютого 2021, 20:28 4
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Заклад відправили на карантин
Заклад відправили на карантин
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У Чернівецькій області зафіксували спалах коронавірусної інфекції в школі в місті Кіцмань.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне Буковина.

Як підтвердив голова Кіцманської громади Сергій Булега, заклад відправили на карантин.

За його словами, COVID-19 підтвердили у 15 вчителів та 30 учнів. Відтак учителі не можуть проводити заняття дистанційно. У школі на тиждень оголосили карантин.

Якщо кількість інфікованих зменшиться — навчання відновлять.

Як повідомлялося раніше, міністр освіти Шкарлет повідомив, що більшість батьків проти дистанційного навчання школярів. Про це свідчать результати анкетування Державної служби якості освіти.

Тим часом за добу виявили 2 656 нових випадків коронавірусу в Україні. За добу одужало майже дев'ять тисяч осіб.

Також сьогодні у "Слузі народу" заявили, що виступають за широке тестування українців на антитіла до коронавірусу.

коронавірус школа ОТГ COVID-19 Чернівецька область

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