Справу про підозру в державній зраді чиновниці Херсонської ОДА передали до суду

Вона залучала мешканців міста до виконання завдань російських спецслужб

Вона залучала мешканців міста до виконання завдань російських спецслужб

Фото: СБУ

СБУ завершила досудове розслідування кримінальної справи проти колишньої чиновниці Херсонської ОДА, яку підозрюють в організації агентурної мережі ФСБ РФ на території області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У серпні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі ворожої спецслужби, що діяла на Херсонщині під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації. За завданням кураторів, вона організувала збір розвідувальних даних на території південних областей”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що підозрюваній інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України”, - додали в СБУ.

Також повідомляється, що сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами кримінальної справи, обвинувальний акт проти ексчиновниці скеровано до суду.

Нагадаємо, у Херсонській області контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, яка діяла під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації.