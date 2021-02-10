Відстороненого голову КСУ Тупицького позбавили права підпису та розпоряджання печаткою суду
Він був вимушений передати печатку заступнику голові КСУ Сергію Головатому
Він був вимушений передати печатку заступнику голові КСУ Сергію Головатому
Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому, якого раніше відсторонили від роботи указом президента, заблокували підпис та позбавили права розпоряджання печаткою КСУ.
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат України попереднього скликання Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.
Тупицький позбавлений права розпорядження печаткою КС. Йому нічого не залишалося робити, як своїм же розпорядженням віддати печатку заступнику голови КС Сергію Головатому. В іншому випадку всьому КС загрожувала невиплата зарплати", - зазначив Лещенко.
Раніше повідомлялось, що суд дозволив ДБР вилучити у КСУ особисту справу Тупицького.
Нагадаємо, НАЗК склало 2 протоколу на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим