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10 лютого 2021, 08:41 206

Відстороненого голову КСУ Тупицького позбавили права підпису та розпоряджання печаткою суду

10 лютого 2021, 08:41 206
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Він був вимушений передати печатку заступнику голові КСУ Сергію Головатому
Він був вимушений передати печатку заступнику голові КСУ Сергію Головатому
Фото: з відкритих джерел
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Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому, якого раніше відсторонили від роботи указом президента, заблокували підпис та позбавили права розпоряджання печаткою КСУ.

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат України попереднього скликання Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Тупицький позбавлений права розпорядження печаткою КС. Йому нічого не залишалося робити, як своїм же розпорядженням віддати печатку заступнику голови КС Сергію Головатому. В іншому випадку всьому КС загрожувала невиплата зарплати", - зазначив Лещенко.

Раніше повідомлялось, що суд дозволив ДБР вилучити у КСУ особисту справу Тупицького.

Нагадаємо, НАЗК склало 2 протоколу на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.

суд зарплати судді КСУ Олександр Тупицький

 
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