Дело о подозрении в государственной измене чиновницы Херсонской ОГА передали в суд

Она привлекала жителей города к выполнению задач российских спецслужб

Она привлекала жителей города к выполнению задач российских спецслужб

Фото: СБУ

СБУ завершила досудебное расследование уголовного дела против бывшей чиновницы Херсонской ОГА, которую подозревают в организации агентурной сети ФСБ РФ на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В августе 2020 года контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность агентурной сети вражеской спецслужбы, действовавшей на Херсонщине под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. По заданию кураторов, она организовала сбор разведывательных данных на территории южных областей", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что подозреваемой инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования согласно ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Также сообщается, что сторона защиты уже ознакомилась с материалами уголовного дела, обвинительный акт против экс-чиновницы направлен в суд.

Напомним, в Херсонской области контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб, которая действовала под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.