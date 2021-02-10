На Житомирщині підозрюють експодатківця у привласненні півмільйона гривень
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишній старший слідчій податкової адміністрації повідомлено про підозру за фактом привласнення 457 тисяч гривень шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання директора приватного товариства, який фігурував у кримінальному провадженні, вилучено значну суму коштів у гривнях, доларах, євро, злотих, фунтах та форинтах.
Однак, старша слідча з особливо важливих справ Державної податкової адміністрації в області (наразі ГУ ДФС в Житомирській області) не забезпечила відповідне зберігання речового доказу та привласнила кошти, використавши їх на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.
З метою приховування неправомірних дій, полковник податкової склала документи про те, що вилучені кошти нібито зберігаються у скриньці одного з банківських відділень.
Нагадаємо, 10 листопада 2020 року на хабарі в сумі 80 тис грн затриманий новообраний голова Воловецької ОТГ на Закарпатті.