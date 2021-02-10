На Житомирщині підозрюють експодатківця у привласненні півмільйона гривень

Колишня старша слідча податкової адміністрації привласнила кошти, які були речовим доказом

Колишня старша слідча податкової адміністрації привласнила кошти, які були речовим доказом

Фото: gp.gov.ua

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишній старший слідчій податкової адміністрації повідомлено про підозру за фактом привласнення 457 тисяч гривень шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання директора приватного товариства, який фігурував у кримінальному провадженні, вилучено значну суму коштів у гривнях, доларах, євро, злотих, фунтах та форинтах.

Однак, старша слідча з особливо важливих справ Державної податкової адміністрації в області (наразі ГУ ДФС в Житомирській області) не забезпечила відповідне зберігання речового доказу та привласнила кошти, використавши їх на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

З метою приховування неправомірних дій, полковник податкової склала документи про те, що вилучені кошти нібито зберігаються у скриньці одного з банківських відділень.

Нагадаємо, 10 листопада 2020 року на хабарі в сумі 80 тис грн затриманий новообраний голова Воловецької ОТГ на Закарпатті.