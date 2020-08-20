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20 серпня 2020, 18:20 2

На Херсонщині СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб

20 серпня 2020, 18:20 2
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До неї входили проросійськи налаштовані місцеві мешканці
До неї входили проросійськи налаштовані місцеві мешканці
Фото: СБУ
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У Херсонській області контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, яка діяла під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, ФСБ РФ завербувала громадянку України в 2015 році, коли та перебувала на тимчасово окупованій території Криму.

Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що колишня чиновниця залучала до виконання завдань російських спецслужб проросійськи налаштованих мешканців Херсону.

Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву”, - повідомляють правоохоронці.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисниці та її спільників були виявлені докази їхньої причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та агітаційні матеріали.

Керівницю агентурної мережі затримали за підозрою у вчиненні державної зради, триваэ слідство.

Нагадаємо, в Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень, офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок.

Росія СБУ затримання Херсон агентурна мережа
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