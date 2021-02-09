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09 лютого 2021, 21:55 7

"Слуга народу" перенесла з'їзд на четвер

09 лютого 2021, 21:55 7
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У партії стверджують, що це "робочий момент"
У партії стверджують, що це "робочий момент"
Фото з відкритих джерел
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Політична партія "Слуга народу" перенесла з'їзд з середи на четвер, 11 лютого.

Про це повідомила заступник глави однойменної фракції у Верховній Раді Євгенія Кравчук агентству Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

З'їзд перенесли на четвер. Це не пов'язано з тим, що будуть якісь нові питання в порядку денному (крім висунення кандидатів у 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах у Раду - ред). Це робочий момент, пов'язаний із графіком делегатів і майбутніх кандидатів", - сказала вона.

У прес-службі партії "Слуга народу" агентству тим часом уточнили, що після з'їзду також відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України від партії у 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 березня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, Кравчук поінформувала, що "Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань довиборів у Раду. Обговорять висування кандидатів.

Також стало відомо, що ЦВК зареєструвала Олександра Шевченка кандидатом у нардепи по 87 округу. Він висунутий політичною партією "За майбутнє".

вибори Слуга народа Верховна Рада З'їзд євгенія кравчук

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