"Слуга народу" перенесла з'їзд на четвер

У партії стверджують, що це "робочий момент"

У партії стверджують, що це "робочий момент"

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Про це повідомила заступник глави однойменної фракції у Верховній Раді Євгенія Кравчук агентству Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

З'їзд перенесли на четвер. Це не пов'язано з тим, що будуть якісь нові питання в порядку денному (крім висунення кандидатів у 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах у Раду - ред). Це робочий момент, пов'язаний із графіком делегатів і майбутніх кандидатів", - сказала вона.

У прес-службі партії "Слуга народу" агентству тим часом уточнили, що після з'їзду також відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України від партії у 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 березня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, Кравчук поінформувала, що "Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань довиборів у Раду. Обговорять висування кандидатів.

Також стало відомо, що ЦВК зареєструвала Олександра Шевченка кандидатом у нардепи по 87 округу. Він висунутий політичною партією "За майбутнє".