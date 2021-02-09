"Слуга народа" перенесла съезд на четверг

В партии утверждают, что это "рабочий момент"

В партии утверждают, что это "рабочий момент"

Фото из открытых источников

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук агентству Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду - ред). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", - сказала она.

В пресс-службе партии "Слуга народа" тем временем агентству уточнили, что после съезда также состоится брифинг главы партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, Кравчук проинформировала, что "Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду. Обсудят выдвижение кандидатов.

Также стало известно, что ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы по 87 округу. Он выдвинут политической партией "За майбутне".