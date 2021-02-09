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09 февраля 2021, 21:55 7

"Слуга народа" перенесла съезд на четверг

09 февраля 2021, 21:55 7
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В партии утверждают, что это "рабочий момент"
Фото из открытых источников
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Политическая партия "Слуга народа" перенесла съезд со среды на четверг, 11 февраля.

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук агентству Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду - ред). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", - сказала она.

В пресс-службе партии "Слуга народа" тем временем агентству уточнили, что после съезда также состоится брифинг главы партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, Кравчук проинформировала, что "Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду. Обсудят выдвижение кандидатов.

Также стало известно, что ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы по 87 округу. Он выдвинут политической партией "За майбутне".

выборы Слуга народа Верховная Рада Съезд евгения кравчук

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